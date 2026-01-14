dla mnie wysypianie się jest bradzo ważne, i żałuję że wcześniej nie zwracałem na to uwagi. Dzień kiedy jestem niewyspany jest tak naprawde dniem wyjętym z życia. Kiedy jestem całkowicie wyspany mam dobry nastrój, cieszę się chwilą, mam dużo energi, praca i aktywność fizyczna nie sprawiają trudu, o wiele lepiej gada się z ludzmi bo umysł jest jasny, lepszy jest też wygląd. Wolę czegoś nie zrobić ale się za to porządnie wyspać. Pokaż całość