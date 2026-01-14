Moim zdaniem jedynym rozwiązaniem jest wyrzucenie bandytów ze stadionów. Zero rac, zero szmat z hasłami PDW i podobnymi. Wymusić na klubach taki obowiązek pod rygorem wywalenia klubu z rozgrywek. Olać zawieszenie z UEFA na nasze uczestnictwo w rozgrywkach międzynarodowych. Jak zawiesza to jeszcze lepiej bo będzie można bardziej dokręcić śrubkę klubom które przymykają oko na bandytów. Nikt nie będzie płakał jak dla przykładu oba krakowskie kluby znikną na 20 lat z jakichkolwiek Pokaż całość