Zabił, bo kibic był za Wisłą Kraków
Podszedł, zapytał ofiarę, komu kibicuje i wbił nóż w sercePIAN--A_A--KTYWNA
@ZaskroniecPapierzasty: Jeśli chodzi o prawaka to indywidualizm jednostki, a jeśli chodzi o lewaka to odpowiedzialność zbiorowa.
Tu jest wykop, działania jednej jednostki świadczą o całym środowisku. Albo tego nie widzisz, albo udajesz, albo jesteś typowym prawakiem
@kotas_przesmiewca: brzmi idealnie "odbywanie kary w egoztycznych zakątkach świata z poznawaniem lokalnych zwyczajów,kutury i norm spolecznych" do wyboru - meksyk, tajlandia, rosja, brazylia, indie, chiny i japonia ( jak nie zgłębiałeś tematu to polecam tematykę
Miłość do klubu jest ponad wszystkim, więc są gotowi zginąć, zabić i pójść do więzienia w imię przynależności do danej społeczności i klubu.
Potocznie Banda debili zarządzana przez gangi i mafie ( ͡~ ͜ʖ ͡°) Gość zyskał sławę, media piszą o jego klubie, czuje się zapewne spełniony.