Jako że pracuje w sądownictwie prawie 15 lat, to jedna akcja mi się przypomniała, była taka pogoda jak teraz za oknem i była sprawa i w tej sprawie kilkunastu świadków do przesłuchania i na salę wchodzi dziadek około 80 lat z kurtką pod pachą i przewodnicząca widząc to, pyta dziadka czemu nie oddał kurtki szatniarzowi, ten zmieszany i prawdziwie wystraszony nie potrafił odpowiedzieć na pytanie, to ta rura podczas jego przesłuchiwania kazała Pokaż całość