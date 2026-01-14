Poniżała przesłuchiwanego. Sędzia z Kluczborka "ukarana".
Sędzia z Kluczborka krzyczała na przesłuchiwanego, waliła pięścią w stół i bezzasadnie go krytykowała. Sąd dyscyplinarny zdecydował o przeniesieniu Edyty Dudy za karę do innego sądu. (xD)gerwazy-oko
- #
- #
- #
- #
- #
- 52
- Odpowiedz
Komentarze (52)
najlepsze
@sirdam: masz, naprawiłem
@CJMac: do czynienia
bądź wdzięczny, że wpadłem tu przez paliwodą, nieuku ( ͡° ͜ʖ ͡°)
To są dobrze sprawdzone wzory postępowania, za komuny przenoszono zdeprawowanych sekretarzy, KK przenosił księżulków , którzy
za bardzo nagrabili a teraz przyszła kolej na prawników , których samowoli nie da się ukryć , jednych przenoszą drudzy sami spierdziulają z Polski. ,
Aa, jak odczuwa wielki smutek to już git, można się rozejść
To nie jest tylko "przeniesienie do innego sądu". Pani trafiła do sądu niższej instancji, przez co też dostanie uposażenie sędziego niższej instancji (została zdegradowana), kolejna sprawa, że została przeniesiona do Sądu który się znajduje się 50 kilometrów dalej. To jest codziennie 1.5 godziny straty na sam dojazd.