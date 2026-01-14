Po śmierci Olka z Grudziądza: medycy żalą się na hejt i bronią dyrektorki szpita
Prezydent zapowiada kontrolę w szpitalu. Zastępca dyrektora szpitala przekonuje, że wstrząsające nagrania z karetki niePIAN--A_A--KTYWNA
- #
- #
- #
- 12
- Odpowiedz
Prezydent zapowiada kontrolę w szpitalu. Zastępca dyrektora szpitala przekonuje, że wstrząsające nagrania z karetki niePIAN--A_A--KTYWNA
Regulamin
Reklama
Kontakt
O nas
FAQ
Osiągnięcia
Ranking
Komentarze (12)
najlepsze
Śmierć pacjenta nie jest powodem, żeby przejrzeć dokumentację medyczną? Przecież to powinien być standard.
chirurg potrafi wyciąć zdrowy narząd bo mu się prawa z lewą nerką pomyli, a ty wymagasz żeby czytali dokumentacje
Nie sadzę.