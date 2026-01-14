Rosjanka z Polski mówi, jak traktują pracowników. "Normalne, że ktoś krzyczy"
Rosjanka była zaskoczona tym, jak działa w Polsce prawo pracy. "U nas jest taka mentalność, że ludzie boją się, że ich wyrzucą"Pawery1
Komentarze (48)
najlepsze
U nas przecież to samo i jeszcze Polacy klaszczą, że uwalono ustawę z inspekcją pracy.
powiedziałbym że nie tylko mentalność jest taka sama, urzędy też są nieskuteczne a różnice kosmetyczne:
- tam biorą w łapówy podczas kontroli - u nas nie robią kontroli
- tam państwo nie pomoże - u nas w sumie też mu to średnio idzie
Jak ciotka nie dostała odprawy to mi mówiła że sama musiał się o nią bić, pisać do byłego szefa, pisać do PIP-u, udowadniać że nie było
@GhostDragonL32: W UK podobnie. To się referencje nazywa.
Jak masz, to ok - jak nie masz, to często jest to odbierane jako ukryty powód odejścia.
W zasadzie, pracodawca nie robi problemów, co