Brat spłacił dług podatkowy. Pieniądze poszły prosto do urzędu
a skarbówka uznała, że zwolnienia nie ma. I ch*jVilyen
Komentarze (40)
@sawes1: @xqwzyts: prostacko atakujecie a nawet nie przeczytaliście znaleziska. I wy mi zarzucacie, że nie wiem o co chodzi. elita społeczeństwa.... XDDD
W sumie to nie "skarbowka" tylko konkretny z imienia i nazwiska urzednik. Kliknalem artykul i jest tam ze:
"Już we wstępie interpretacji podatkowej organ skarbowy postawił sprawę jasno: „Wpłaty dokonywane przez darczyńcę na rachunek urzędu skarbowego, w imieniu obdarowanego, nie spełniają wymogu udokumentowania darowizny na rachunek płatniczy obdarowanego określonego w art. 4a ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn, co wyklucza możliwość skorzystania ze zwolnienia podatkowego.”
W artykule było, że wymienił nazwisko siostry i podane były numery spraw, których jej
Wszelkie sprawy powinny być rozpatrywane na korzyść podatnika - jeżeli przekazali, że to była darowizna i faktycznie jest to rodzeństwo, to tak to powinno być potraktowane
Jeżeli przez formalności nie zostanie to tak rozpatrzone, mimo, że nie ma przeciwwskazań, bo spełniają warunki bycia rodzeństwem, to jest to celowe działanie na niekorzyść obywatela...
przecież to jest k---a p------e, składam wniosek do urzędu i muszę robić ekspertyzę czy mogę? to może zawiadomienie o przestępstwie też składać dopiero jak jakiś detektyw zrobi robotę policji/prokuratury?
w Generalniej
@ostatni_lantianin: Całe szczęście wkrótce - emigracja + spadek dzietności robią swoje (｡◕‿‿◕｡)
Ludzie może i k---y ale za to naród wspaniały :) , pseudo-państwo natomiast jest k---ą na każdym poziomie :)
takie koorestwo będzie sie działo dopóki jeden z pokrzywdzonych obywateli nie straci nerwów i nie "odwdzieczy" sie urzędniczynie tym na co zasłużył
może wtedy na kasta pijawek i mend troszeczke sie uspokoi
Wystarczy popatrzeć na lekarzy,jak tu czytałem opinie w jednym wątku jak potrafili s-------ć sprawę to się włos jeżył.
Czy którykolwiek by za to odpowiedział? Wątpliwe.
Raz czytałem gdzieś choć nie wiem czy to była prawda,że do jednego błędu lekarskiego biegłego szukali w Szwecji bo nikt nie chciał brać się za
zwolnienie z darowizny tylko przy przelewie na konto bliskiej osoby (plus tam jakieś inne archaiczne opcje)