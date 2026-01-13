Zima uderzyła w ceny prądu. Polska energia najdroższa w Europie
Wysokie ceny gazu mogą również przyczyniać się do wzrostu cen emisji dwutlenku węgla. Wraz ze wzrostem cen gazu producenci energii elektrycznej przechodzą na węgiel, który jest bardziej emisyjny – co zwiększa emisje, a w konsekwencji popyt na uprawnienia do emisji - opisują analitycy z GMK Center.konkarne
Komentarze (48)
Mieliśmy 36 lat i miliardy euro z certyfikatów emisji CO2 na unowocześnienie energetyki. Kasa została przejedzona jako socjal dla wyborców.
Winne jest przede wszystkim lobby górnicze, dalej politycy.
W latach 2013-2023 (do 30 maja) dochody ze sprzedaży uprawnień wyniosły blisko 94 mld zł, z czego jedynie niecałe 1,3% przekazano bezpośrednio na cele związane z redukcją emisji gazów cieplarnianych lub zarządzaniem tymi emisjami.
Ponad 63% uzyskanych dochodów trafiało do budżetu państwa, w którym obowiązywała zasada jedności budżetowej – bez koncepcji wykorzystania tych środków, a prawie 25% dochodów przekazano do funduszy pozabudżetowych.
https://www.nik.gov.pl/najnowsze-informacje-o-wynikach-kontroli/uprawnienia-do-emisji-gazow-cieplarnianych.html
@Morf: To były piękne czasy, bez co2 i oze i prąd był taniutki.
I po co było to zmieniać i wywalać miliardy w błoto ¯\(ツ)/¯
Wykopki nie dajcie sobie rozbić wodę z mózgu. Za cenę w dużej mierze odpowiada idiotyczne prawo
Europa nie ma tylu złóż.
Problem jest w tepie jaki nadano, do tego nie ma jeszcze technogi aby cele osiągnąć Na skalę całej EU.
Sama idea jest ok, za cenę 500+ mielibyśmy dwie elektrownie atomowe w Polsce ale Polacy to "barany"
@adammich: W sumie ciekawe, ale jakieś źródła? Tylko nie chłopski rozum