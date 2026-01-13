Ohh jak funkcjonariusze propagandy ruszyli wam tłumaczyć Polaki ze mieliśmy już 36 lat na transformacje! Rozumiecie 36 lat a jak by poszukał to pewnie Gierek już wiedział ze te elektrownie które pobudował spalą planetę. Szkód ze w latach 90 i 2000 tego socjalu który to niby pożerał pieniądze jakoś nie widziałem chyba ze cos mi umknęło.

Wykopki nie dajcie sobie rozbić wodę z mózgu. Za cenę w dużej mierze odpowiada idiotyczne prawo Pokaż całość