Francuzi dostarczą kluczowe elementy do polskiej elektrowni jądrowej
Francuzi dostarczą systemy turbin parowych i generatory do trzech bloków pierwszej polskiej elektrowni atomowej w Choczewie.Z_ostatniej_chwili
- #
- #
- #
- #
- 39
- Odpowiedz
Francuzi dostarczą systemy turbin parowych i generatory do trzech bloków pierwszej polskiej elektrowni atomowej w Choczewie.Z_ostatniej_chwili
Regulamin
Reklama
Kontakt
O nas
FAQ
Osiągnięcia
Ranking
Komentarze (39)
najlepsze
@vanvolf: ze czterdzieści lat to trwa. I potrwa jeszcze drugie tyle i nic nie powstanie.
@polski_chinczyk_kek: Max chwilowe zużycie prądu w PL sięga 28 GW, średnio-dzienne waha się od 10 GW (latem do 24 GW zimą). Dwie elektrownie po 6 GW (takie jakie budujemy) zapewnią 100% energii latem - w zasadzie będzie za dużo bo PV mamy zainstalowanego już teraz 24 GW (wiadomo, pełną mocą tylko
@Ciasto_z_Truskawkami: No i Francuzi są w UE, wiec hajs krąży. Nie musimy robić laski amerykanom
"Arabella w porty strzela."
Atom w każdym województwie powinien stać już dawno.
Ja niedawno doczytalem, że w ogóle podpisaliśmy umowę na odbiór prądu z pierwszej elektrowni atomowej po jakiś kolosalnych cenach biorąc pod uwagę że jeszcze dużo minie czasu czuje że dod.upy deal
@Sztajmes_Nikczemny_Szlifierz: Rózne przyczyny, głównie oczywiście polityczne, ale trzeba zauważyć, że Francuzi mieli bardzo duże problemy ostatnio u siebie z remontowaniem istniejących EJ, a te które budowali to terminy poprzekraczane o ponad 10 lat.