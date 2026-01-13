Totalnie nie rozumiem dlaczego z Francuzami tego nie budujemy tylko z amerykancami, tyle pieprzenia o cudownej UE i zacieśnieniu więzi. Byłby dobry lewar w polityce UE.

Atom w każdym województwie powinien stać już dawno.

Ja niedawno doczytalem, że w ogóle podpisaliśmy umowę na odbiór prądu z pierwszej elektrowni atomowej po jakiś kolosalnych cenach biorąc pod uwagę że jeszcze dużo minie czasu czuje że dod.upy deal