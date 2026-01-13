"Osoba pracodawcza" szuka "osoby fizycznej - ogólnobudowlanej"
Lista absurdów jest długa. To efekt paniki w działach HR, które po wejściu w życie przepisów z 24 grudnia 2025 roku tworzą nowomowę, byle tylko uniknąć mandatu.Z_ostatniej_chwili
Komentarze (72)
George Orwell
PS j---c pis
Może dotrze do ludzi, na kogo głosują i przestaną wybierać tych, którzy wprowadzają TAKIE BREDNIE!!!
Czas na nową partię, która nie będzie jak ZŁODZIEJE z PiS i jak LEWACKIE SAMOZNISZCZENIE z KO...
To by oznaczało, że ludzie są racjonalni, pracowici I uczciwi. A chyba wiemy jak jest :/
@miszczumsc: Polityka to bardzo konkurencyjne środowisko i byle kto sie tam nie dostaje, zwłaszcza jak jest uczciwy i szczery. A na poparcie pracuje sie grając emocjami i stosując grę polityczną, a nie chciejstwem. Nikt normalny sie do tego nie nadaje na dłuższa metę i nikomu nigdy sie nie uda oderwać polityki od establishmentu, wojenek, układzików. A zresztą ciężko pracujący
@FranzM: Oni podumali szto on krasiwyj, a eta dla poliaków on krasnyj, adin h-j
;)
Odpada.
Niech próbują dalej.
Powinno być "osobo ogólnobudowlane".
"ono/jego ogólnobudowlane" :)