Za te wszystkie LEWACKIE pomysły, które uwsteczniają kraj i cofają cywilizacyjnie, powinno się od razu wysyłać do więzienia...



Może dotrze do ludzi, na kogo głosują i przestaną wybierać tych, którzy wprowadzają TAKIE BREDNIE!!!



Czas na nową partię, która nie będzie jak ZŁODZIEJE z PiS i jak LEWACKIE SAMOZNISZCZENIE z KO...