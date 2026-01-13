Padło na Francję. Ważna informacja ws. polskiej elektrowni jądrowej
Turbiny i generatory od francuskiej firmy Arabelle Solutions znajdą się w pierwszej polskiej elektrowni jądrowej. Decyzję podjął wykonawca, konsorcjum Westinghouse-Bechtel, ale wybór został zatwierdzony przez spółkę Polskie Elektrownie Jądrowe - inwestora i operatora siłowni.Stopa_Szopa
Komentarze (73)
Oni uznają Niemców za swoich najwiekszych rywali i wrogów pewno od kilkuset lat od czasów powojennych oficjalnie przyjaciele ale po wyjściu UK z UE to na barkach Francji spoczywa przeciwwaga dla Niemiec
@Rzurek35: No i z tego co kojarzę od groma polskich firm to ich podwykonawcy. ¯\(ツ)/¯
I tak z 30 lat i w końcu wybudują.
Polska to kolonia, a Polacy to niewolnicy którzy sami sobie wybierają Pana który ich najmocniej w-----e.
Czyli prawdopodobnie 2038-2040.
Tu się nie ma czym podniecać. Przez kolejne 12-14 lat to my tylko kasę będziemy wydawać = wyższe podatki, trzepanko kasy przez polityków, a jeszcze może wy.ebać jakaś pandemia, albo jakaś wojenka celna, albo inne trumpy, a na końcu ta elektrownia musi zadziałać (patrz polimery).
-nieekologiczne
-złe
-zabójcze
-trujące
-nazistowsko-rasistowskie