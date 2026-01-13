Historia z rodziny: Kilka lat temu podczas jakiejś akcji antynarkotykowej, zawodowy kierowca został zatrzymany do kontroli, narkotest pozytywny, koleś nie ćpał. Stracił prawo jazdy, szef go wypieprzył z pracy jeszcze tego samego dnia. Zrobił badanie krwi, oczekiwanie na wynik, ponad miesiąc, oczywiście wyszło, że jest czysty. Chłop przez prawie trzy miesiące był bez swojej pracy i bez prawa jazdy, przez z-----e wskazanie narkotestu. Oczywiście nikt za to nie odpowiada.