Policyjny narkotest na ślinę błędnie wykazał THC w organizmie kierowcy
Policyjny narkotest błędnie wykazał THC w organizmie kierowcy, zanim przyszły wyniki krwi zniszczono mu życieTeone420
@Catmmando: Możliwe że robili sobie testy i się pomylili.
Jest to obecnie zbiorowisko najgorszego sortu ludzi, za głupich do pracy w jakimkolwiek innym miejscu.
Trzeba pomyśleć o rozwiązaniu tej formacji i zastąpieniu czymś sterowanym lokalnie np na poziomie województwa.
i potem mamy kwiatki ze policjanci odwalaja nagorsze rzeczy, kolesiostwo, kryja przestepcow a wszystko potem skwituja "hehe, no pomylili
Zresztą były na ten temat filmy na YT. Wyjdzie ci coś takiego i zaczynamy cyrk, na krwi się wyjaśni ale co z tego cały dzień masz wyjęty i nikt nie powie sorry ziomek, tylko możesz iść wieśniaku.
@DziendobryMireczku: Nie wiem skąd takie pomysł xD Ja bym bardzo chciał żeby mi odebrano prawko za fałszywy pozytywny. W sądzie bym zarobił więcej niż przez kilka lat w robocie xD
Edit:
Znalazłem przepis
@hellfirehe: Trochę to kartonowe, bo ogólnie po błędnym teście i zabranym prawo jazdy przez policjanta powinna zostać odpalona procedura popełnienia przestępstwa przez tego policjanta oraz odszkodowania.
Tak, może tak się
Taaaaak jasne. Te wszystkie kłamstwa np. u audytora to się same wypowiedziały. Co to za w ogóle podejście, że ktoś czegoś napewno nie zrobił?
Tutaj o agresji i przemocy w rodzinach policyjnych: https://kwartalnik.csp.edu.pl/kp/archiwum-1/2015/nr-32015/2821,Specyfika-przemocy-w-rodzinach-policyjnych.html
A