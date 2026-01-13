Chłop z flagą składa kilka osób z antify.
Jak w tytule :) i tak długo wytrzymał żeby nie zdzielić postacie z megafonem .JWP1
- #
- #
- 251
- Odpowiedz
Jak w tytule :) i tak długo wytrzymał żeby nie zdzielić postacie z megafonem .JWP1
Regulamin
Reklama
Kontakt
O nas
FAQ
Osiągnięcia
Ranking
Komentarze (251)
najlepsze
Megafon ThunderPower 45 W podaje ~112 dB przy mowie. Przy takim natężeniu dźwięku można stracić część słuchu.
Najpierw sprowokować a później zasłaniać się tym, że przecież on zaczął atakować fizycznie i oni się tylko bronili...w 6 na 1.
No ale ten jedno strzałowiec na końcu to już w ogóle mistrzostwo
wychowany na sojowym latte ( ͡° ͜ʖ ͡°)