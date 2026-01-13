Pożar hali pod Poznaniem. Kilkaset milionów poszło z dymem przez baterie
Blisko 200 strażaków przez wiele godzin walczyło z pożarem hali magazynowej firmy Schenker w Tarnowie Podgórnym pod Poznaniem. Biegły z zakresu pożarnictwa wskazał, że jedynym źródłem ognia była znajdująca się w hali przesyłka z zawartością baterii do hulajnóg.Emerald84
Komentarze (92)
@ryhu: Na poduszkach na pewno jej nie przenosili :D
@Szczuroskoczek_: tak.
@ZawodowyMacherOdLosu: według mnie powinny być oznaczone i trzymane na zewnątrz magazynu pod zadaszeniem. Taniej niż każdą palete pakować w skrzynie metalowe
@HeniekZPodLasu: Właśnie pykło. I to jeszcze jak!