Niestety tego typu przesyłki powinny być tranporowane przynajmniej w metalowych skrzyniach. Z uwagi na fakt, że w otoczeniu ruchomym, wózków widłowych i transporcie (gdzie inny towar może się na to przewrócić) może dojść do uszkodzeń fizycznych w skutek czego dalej może pojawić się samozapłon. Druga sprawa to kwestia odpowiedzialności nadawcy. Jeżeli te baterie były do naprawy czyli wcześniej zamontowane w hulajnogach, z którymi nie jest wiadomo co się działo to żadnym wypadku Pokaż całość