Były współpracownik papieża Franciszka skazany za pedofilię.
Sąd Okręgowy w Elblągu (Warmińsko-Mazurskie) skazał na osiem lat więzienia Jana N., znanego jako zakonnik Polikarp, oskarżonego o czyny pedofilskie. Mężczyzna, który był współpracownikiem papieża Franciszka, otrzymał również dożywotni zakaz pracy z dziećmi. Wyrok nie jest prawomocny.gerwazy-oko
Komentarze (70)
@kolonosko: jak to policzyłeś skoro cała machina watykańska pracuje nad zamiataniem takich spraw i ma doświadczenia 2000 lat?
jest na razie 1 afera którą ujawnił Boston Globe i do której przyznał się watykan: 1 archidiecezja = 4570 udowodnionych przypadków molestowania
promile powiadasz?
Dziwisz zawsze wiedział pierwszy. A Jan Paweł drugi. ¯\(ツ)/¯