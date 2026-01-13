nie oglądałem filmiku ale Maderę polecam - byłem już dwa raty i chętnie polecę kolejny. Gdyby Totalizator sportowy nawiazaal współprace i wpadłaby by 6tka to tam mnie szukajcie. Tanio bezpiecznie piękna wyspa. Oczywiście wszystkie nowe opłaty na minus ale od tego już nie uciekniemy.. do rabusiów z Zakopanego jeszcze im daleko