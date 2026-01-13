Spleśniała śruta słonecznikowa zatrzymana na granicy z Ukrainą.
Funkcjonariusze Lubelskiej Krajowej Administracji Skarbowej zatrzymali na przejściu granicznym w Dorohusku transport ponad 280 ton śruty słonecznikowej pochodzącej z Ukrainy. Towar, który miał trafić na rynek Unii Europejskiej jako pasza, nie spełniał podstawowych wymogów bezpieczeństwa.Lujaszek
Komentarze (57)
najlepsze
@kamil-czarny: Tak, tylko leją wszyscy na to.
Jak na główną trafiła Ukrainka która pijana wjechała w drzewo wrzuciłem dla eksperymentu artykuł o dwóch chłopakach z PL co pijani i naćpani wjechali do Wisły. Z 5 wykopów i 11 zakopów.
Po prostu Ukraina się sprzedaje w newsach.
Niby dlaczego to miałoby się nigdzie indziej nie zdarzać?
Takie coś się zdarza cały czas.
Moja siostra handluje(jako pracownik) jakimś gównem z Grecji i często przesyłają wadliwe transporty(całe tiry), nie przyjmuje się i g---o wraca.
są do tego odrębne przepisy
jakoś jak my wywozimy na wukrainę, to wymagają nawet fumigowanych palet
a my mamy im jeszcze płacić za 280 ton pleśni? transport do suszarni, potem płacić za suszarnię
żaden zysk, a kłopotów sporo