Funkcjonariusze Lubelskiej Krajowej Administracji Skarbowej zatrzymali na przejściu granicznym w Dorohusku transport ponad 280 ton śruty słonecznikowej pochodzącej z Ukrainy. Towar, który miał trafić na rynek Unii Europejskiej jako pasza, nie spełniał podstawowych wymogów bezpieczeństwa.