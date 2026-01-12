Kobieta zgłosiła molestowanie w hotelu. Policjant bez zarzutów
Komenda Stołeczna Policji poinformowała, że prokurator zakończył przesłuchanie kobiety, która zgłosiła, że była molestowanie przez policjanta w jednym z warszawskich hoteli. Następnie przysłuchano funkcjonariusza. Mężczyzna został przez prokuratora zwolniony bez przedstawienia zarzutów.blastocysta
Komentarze (38)
@o_sile_nie_prosze_bo: skąd zakładasz że to prawdziwa kobieta a może to jest osoba kobieca
@blastocysta: Szybko się zorientował, że ma do czynienia z wariatką ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Może jakby został na 40 to by była bardziej usatysfakcjonowana ( ͡° ͜ʖ ͡°)