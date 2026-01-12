Fliperzy płaczą
The capital’s homicide rate of 1.1 killings per 100,00 people makes it lower than any other UK city. It also makes London one of the safest cities in the Western world, with its rate significantly lower than Milan (1.6), New York (2.8), Berlin (3.2), Chicago (11.7) or Philadelphia (12.3).
https://www.the-londoner.co.uk/london-is-officially-one-of-the-safest-cities-in-the-western-world/
@debiec: 50% mieszkancow tam to white trash i beneficiarze ktorzy dra ryja od rana do wieczora, praca za gowniane pensje. Niskie ceny mieszkan nie biora sie z powietrza + cale UK to syf, ktory czesto wyglada jak fawele a nie kraj 1 świata.
Niech sie najpierw naucza robic płoty, elewacje i kostke brukową zanim bedzie mozna podjac powazna dyskusje
Co to jest startą?
więc z płomieniem xd
gdyby było bez płomienia to byłoby z #solgaz
Gdybym nawet był, to bym płakał, ale z radości :D
Prawda taka, że nawet gdyby deweloperuch zarobił połowę mniej, czyli 10%, to i tak typowemu wykopkowi brakowałoby jeszcze 95% na zakup. Pomijając fakt, że 87% Polaków mieszka na swoim ( ͡° ͜ʖ ͡°)