Syzyfowe sądownictwo: Jak przerwać błędne koło bezkarności sędziów i prokuratoró
Polski system sprawiedliwości od lat zmaga się z problemem odpowiedzialności karnej funkcjonariuszy publicznych, zwłaszcza
Komentarze (71)
@rawor: Też wierzyłem w ten argument jeszcze z 15 lat temu. Obecnie w polityce są już nowe, młodsze twarze. Coś się zmieniło? Tacy sami łajdacy, tylko metody współczesne jak używany internet do celów różnych wałków, zbiórek czy zwykłej propagandy. Niestety polityka przyciąga psychopatów żądnych władzy, cynicznych cwaniaków chcących dorobić się na krzywdzie innych.
Jeśli
@sajmonm: Te nowe, młodsze twarze to dzieci tych komuchów xD
@FreeSheep: nie wziąłeś pod uwagę, że tak było "szybciej" a nie koniecznie "lepiej" dla nich? W skrajnych sytuacjach gdy rozprawa dotyczy inwestycji, sąd może ją wstrzymać do czasu zakończenia rozprawy a Ty nie możesz zrobić nic i wszystko po prostu traci na wartości, kiedy
Tego Ci w szkole nie powiedzą.
i co? i g---o xD najgorszą 'karę' jaką dostał to miesiąc zakazu pracy jako sędzia gdzie mógł się jeszcze bardziej o--------ć xD
teraz od roku jest wobec niego prowadzone postępowanie karne ale do rozprawy nigdy nie dochodzi bo zawsze podczas terminu jest 'chory' XD
w sprawie ojca mojej byłej to nawet na stronie ministerstwa sprawiedliwości wisi komunikat z groźnie brzmiącym tekstem jakie to postępowania mają się wobec niego toczyć a w rzeczywistości to od roku nic się nie dzieje xD
- nie uznajemy wyroków sędziów mianowanych przez niepoprawną politycznie KRS, ale
- uznajemy wyroki sędziów mianowanych przez Jaruzela, Gierka czy Bieruta.
Czecia RP ma fajny system prawny, taki tylko częściowo debilny, koniunkturalny i obliczony na interesy
1. Sędzia, prokurator itp. powinien być za każde przewinienie karany 10x mocniej ze względu na zajmowane stanowisko i interes społeczny.
2. Na stanowiska sędziowskie powinien być wyznaczany człowiek o wieloletniej
Polscy sędzowie/referendarze/adwokaci/komornicy bazują na komentarza/informacjach zawartych na portalach takich jak np. Lex (Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.) których własicielami są Niemieckie firmy (w przypadku Lex-a jest to właśnie Wolters Kluwer International Holding B.V. – który posiada 100% udziałów w spółce). Czy to że niemiecki kapitał bierze udział w kształtowaniu wyroków/orzeczeń/decyzji
A do kasty ż Polaka nie wpusci