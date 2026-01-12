Tego UE może nie przetrwać. Niemcy wskazują m.in. na Polskę
Rosnące wpływy prawicy w Europie mogą doprowadzić do głębokiego kryzysu Unii Europejskiej - ostrzega niemiecki dziennik "Süddeutsche Zeitung". Według gazety ewentualne zwycięstwa ugrupowań konserwatywnych we Francji i Polsce w 2027 roku mogą przesunąć Wspólnotę na kurs nacjonalistyczny i ograniczyćStopa_Szopa
Komentarze (90)
UE w obecnej postaci nie jest najlepszym czym może być. UE w obecnej postaci jest karykaturą samej siebie sprzed lat.
Nie można zbudować nowoczesnego i konkurencyjnego tworu gospodarczego bez taniej energii, a Unia robi wszystko,
Reforma jest najlepszą opcją, np. dobrze byłoby, gdyby bezpośrednio wybierało się kandydata na główne stanowisko UE.
@TomMen: hmm, chyba jednak nie do końca, przynajmniej jeśli chodzi o nielegalną imigrację.
Imigracyjny bajzel rozpoczął się za sprawą podejścia Niemiec i ich ciągot do multikulti, Merkel do dziś nie widzi w tym nic złego, nb. Szwedzi też nie widzieli i obudzili się z ręką w nocniku, no ale to mimo wszystko nie ta skala.
Od Niemiec rozpoczął się najazd migrantów na Europę,
https://www.facebook.com/slawomirmentzen/photos/klasyczna-ekonomia-nie-pozostawia-%C5%BCadnych-w%C4%85tpliwo%C5%9Bci-wolny-handel-jest-korzystn/2008433552551171/
Problemem nie jest chęć posiadania czystego powietrza, ochrona środowiska. Problemem jest to, że nikt poza EU tego nie robi w takim stopniu.
Problemem nie jest chęć pomocy ludziom w trudnej sytuacji, problemem jest brak realnej obrony granic, nielegalna migracja. Które dodatkowo stworzyły kolejne problemy. A wszystko przez brak ochrony granic.
Problemem nie jest wymóg aby piec którym ogrzewamy dom był ekologiczny, problemem jest to,
Od kiedy ekologia jest tańsza?
Ekologiczna Tama Trzech Przełomów?
A może rekordowe moce węglowe?
jest tutaj miejsce na federalizacje jednak konstytucja UE by musiała stawiać jako najwyższy priorytet dobro narodów europejskich, a reszte to tam j---ć.
https://pl.wikipedia.org/wiki/Europa_ojczyzn
https://twitter.com/i/status/1972382230862606533
https://twitter.com/i/status/1972418600335278228
To mu się nie udało, powstała unia gospodarczo-polityczna i miała się świetnie, dopóki w jej strukturach nie odżył duch Spinellego, czyli de facto władzy urzędników nad obywatelami. Jak widać nie prowadzi to do niczego dobrego...
Unia Europejska została zaorana przez rządy lewactwa.
Ale nie przetrwa przez prawicę? xD
Nie, Unia Europejska nie przetrwa przez lewactwo, które zrobiło z kontynentu gospodarczy, militarny skansen i ideologiczny cyrk. Dlatego czas najwyższy z tym skończyć i zacząć naprawiać.
Czyli klasyka, "teraz to już nie lubimy demokracji".