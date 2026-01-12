Odpowiedź biura prasowego Orlen na fantazje w wywiadzie Obajtka
Utracono 1,6 miliarda złotych za ropę której nie dostarczono - "w rzeczywistości umowy zostały zawarte, a środki wypłacone na podstawie zlecenia na whatsappie, kiedy był Pan prezesem. To się samo komentuje."janeknocny
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 35
- Odpowiedz
Komentarze (35)
najlepsze
Tak buduje się fortuny na pokolenia - gdzieś na świecie ktoś
To przecież jeszcze kupiona za
Wtedy wszyscy będą szkalować.
https://x.com/DanielObajtek/status/2010647368270799354
W skrócie wy kłamiecie bo ja tak mówię :)
Najważniejsze jest to że to świetny manipulant i ludzie powiedzą za Obajtka niby tak kradł ale wyniki lepsze - taki miał cel.
W samym 2024 roczne wyniki finansowe zostały obciążone na 13,5 mld zł odpisów wynikające z błędów i strat samej rady nadzorczej. Te problemy będą się przeciągały również w wynikach 2025 i następnych
@lobo: Orlen przez ostatnie lata się rozwija to prawda, tak samo jak rośnie zużycie paliw - takie jest założenie spółki aby rosnąc cały czas, niezależnie od władzy ale Obajtek lubi pomijać w tych swoich przechwałkach ile miliardów zostało utracone zamiast iść na inwestycje.
Pomijam już te ponad 1,5 miliarda straty do OTS bo te pieniądze "wyparowały" do innych kieszeni ale Orlen za niemal miliard
Serio ktoś myśli, że jakiś pojedynczy oszust się wzbogacił o 1,6 MILIARDA zł?
Przypominam, że ten antypolak oddał jak za darmo nowoczesną rafinerię LOTOSu arabom, a stacje LOTOSu rusko węgierkiemu MOLowi.
Jeden z setek przykładów jak obca agentura pisowska niszczy Polskę na zlecenie.
A jak ja niedopłaciłem 9,90zł (nie żart) do podatku - to do mnie dzwoni pani z US, żebym dopłacił. I potrafią tego się doliczyć