Nie wiem co jest większym skandalem - to, że ten buc ukradł taką kasę - czy to, że chodzi sobie spokojnie po ulicy. I jego koledzy, którzy ukradli albo rozdali swoim kasę jeszcze większą - też. No ale Tusek ma inne ważne sprawy. Np. obronę Owsiaka przed staruszkami.

A jak ja niedopłaciłem 9,90zł (nie żart) do podatku - to do mnie dzwoni pani z US, żebym dopłacił. I potrafią tego się doliczyć Pokaż całość