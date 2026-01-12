Liczba 82 związków w jednej firmie to chyba światowy rekord, który niestety nie świadczy dobrze o profesjonalizmie struktur w JSW. Utrzymanie biur i etatów dla tak licznej grupy funkcyjnej to potężny koszt, który obciąża wynik finansowy spółki, zamiast trafiać na inwestycje czy poprawę bezpieczeństwa na dole. Czas najwyższy na konsolidację, bo obecny model jest po prostu nieefektywny i archaiczny.