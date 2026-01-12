Zarząd JSW zwrócił się do 82 zakładowych organizacji związkowych!
W JSW działają osiemdziesiąt dwie (82) organizacje związkowe. Wymień nazwy dziesięciu a otrzymasz talon!kuubek1992
- 34
Komentarze (34)
najlepsze
Max to 240 (╯°□°）╯︵ ┻━┻ według artykułu z 2014
Związek Zawodowy Pracowników JSW S.A. „KADRA” – reprezentujący głównie kadrę dozoru i inżynieryjno-techniczną.
Federacja Związków Zawodowych „Jedność” – istotna organizacja zrzeszająca pracowników różnych zakładów spółki.
Uważam też, że powinniśmy wydobywać i używać i sprzedawać węgiel - w prywatnych firmach, które nie pozwolą sobie na 80 związków zawodowych (j----e darmozjady).