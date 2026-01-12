Haha: "podważają zaufanie do wymiaru sprawiedliwości". Żeby podważyć zaufanie to musiałoby ono w ogóle istnieć, chociaż w szczątkowej postaci. W przypadku polskiego wymiaru sprawiedliwości pewność mam tylko do tego, że sprawiedliwości nie ma w nim za grosz! Normalny obywatel może liczyć jedynie na to, że zostanie potraktowany jak śmieć, żałosny petent zawracający dupę szanownemu "wymiarowi". A jeszcze niech spróbuje coś tam stękać o prawdzie, faktach, dowodach czy innych takich bzdetach, to zobaczy Pokaż całość