Państwo zabiera nam już prawie połowę dochodów. Bywało już gorzej
Chyba wszyscy słyszeliśmy słowa niegdysiejszej brytyjskiej premier Margaret Thatcher:"Nie ma czegoś takiego jak publiczne pieniądze. Jeśli rząd mówi, że komuś coś da to znaczy, że zabierze tobie, bo rząd nie ma żadnych własnych pieniędzy". To nie do końca prawda, bo państwo jak najbardziej ma źródłaStopa_Szopa
@AlbertWesker: Gorzej, Państwo może Ci zabrać cokolwiek w tym wszystko i dzieci i pieniądze na nie a potem oddać szczęśliwej parze homosiów z zagranicy. więc po co mieć cokolwiek i się specjalnie starać?
@Gaak: śmiem wątpić
@Gaak: pamiętasz ten kordon radiowozów pod chata kaczyńskiego? Ciekawe czy tak by obstawili twoja chałupe jak by w pobliżu przechodził protest. Pamiętasz jak w tamtym roku komuś z rodziny tuska ukradli samochód? W kilka dni się znalazł, nie było umorzenia itp itd
@ArtyQ:
Chłopie, oni jeszcze dodatkowych urzędasów przyjmą do obsługi tego ai. Sztuczna inteligencja zastąpi pracowników jedynie w sektorze prywatnym.
10,000 netto = 14,185 brutto = 17,090 brutto brutto (z kosztami pracodawcy)
a od tego jeszcze VAT, akcyza i cło na wielu produktach. Już dla uproszczenia przyjmijmy, że średnio 23%, czyli netto netto masz 7,700...
7,700 / 17,090 = 45%, czyli oddajesz 55%...
Czy policzono podatki od nieruchomości? Co z akcyzą? Cła? Opłata retrograficzna? Opłaty sądowe, manipulacyjne? Mandaty i kary? Opłaty za wydanie dokumentów i łaskawe przyznawanie praw? Abonament telew... dobra, tego nikt nie płaci. ETS? Paszporty dla krów i świń? Opłaty klimatyczne? Podatki drogowe? Opłaty za przejazd? Składki na aktywizację niepełnosprawnych?Podatek od wody? Zrzutki w szkołach?
Tej samej Thatcher co sprzedała dochodowe elektrownie, że teraz brytole płacą worki cebulionów za prąd?
więc chyba warto
tak słyszałem, Thatcher kłamała, państwo ma swoje pieniądze i to wiedziała - dlatego każdego roku jej rządów prowadziła deficyty budżetowe - różnica była taka, że zamiast płacić progresją za wysokiej jakości usługi publiczne - ucięła podatki i usługi