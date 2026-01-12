Upadek autorytetu: Psycholog z telewizji, która niszczyła życie w czterech ścian
..ach. Upadek bardzo znanej i szanowanej w środowisku Teresy Gens.jakismadrynickpolacinsku
Wielka pani psycholog zapraszana do telewizji jako ekspert xD
Znany tekst.
To jest też największa zaleta posiadania pieniędzy - mozna calkowicie unikac kontaktu z plebsem w rl i miec tylko ewentualnie dobrowolny kontakt w necie z wlasnej inicjatywy.
Najgorzej jest do tego być zmuszonym sytuacja życiowa, np w pracy czy jako młoda osoba mieszkając ze wsplokatorami. Nie bez powodu bogate osoby izoluja sie od innych xD
Telewizyjne autorytety wielkimiejskiej warszawki xD Ta inteligencka swołocz z magistrami jest głupsza od przeciętnego rolnika z lubelskiego.