Dodali wreszcie skrót do przełączania się pomiędzy monitorami? Win+p w windowsach już 20 lat temu na to wpadli, działa jak złoto, skalowanie pamięta, można sobie przeskakiwać z komputera na tv, czy z projektora. W mint były 2 opcje jak próbowałem w poprzedniej wersji, albo przeklikać się przez menu ustawień monitorów za każdym razem, albo pisać skrypty.