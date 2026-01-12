"Nie będzie scatu i gore na Mirko, jeśli nie będzie Mirko. Proste." odpowiedział w wywiadzie jeden z moderatorów i programistów serwisu wykop.pl w wywiadzie który sobie wymyśliłem na potrzeby tego wpisu na stronie głównej portalu wykop.pl w związku z kolejną awarią mirko na Nocnej.
Innowacyjna metoda walki z Rumunem
Zamiast poprawić tę dziurę to moderacja woli wyłączyć pół portalu na noc i fajrant ¯\(ツ)/¯
Ani tym bardziej facebook, który łyknie fejkowe konto o nazwie Warol Kojtyła i uzna je za niefejkowe ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Do spania smrody bo jutro do roboty ( ͡° ͜ʖ ͡°)