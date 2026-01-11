Były rzecznik przedsiębiorców nie zostawia na KSeF suchej nitki.
Były Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców opublikował na X wpis, który można uznać za manifestację frustracji przedsiębiorców wobec Krajowego Systemu e-Faktur. Jego zdaniem obecny rząd przekona się o skali problemu bardziej boleśnie niż rząd PiS w pierwszych miesiącach Polskiego Ładu".Maudiun
Komentarze (79)
Wszystko, żeby było lepiej. Dokładniej to lepiej inwigilować oraz sprzedawać dane konkurencji.
Skuteczność ściągania podatków pewnie drgnie nieznacznie. Za to łatwiej będzie dojechać tych, którzy mają kasę, ale nie mają układów ani nie stać ich na dobrą obsługę prawną.
Przedstawiciele
To bardzo optymistyczna wersja wydarzeń. Polityczna mafia będzie miała narzędzie żeby dojechać każdego ale nie bezpośrednio tylko przez łańcuchu dostaw właśnie. Masz fajny projekt rządowy - dajesz odsyp albo zrobimy zajęcie towaru twojemu dostawcy i się nie wyrobisz exterminate.
Tak jak mowisz bedzie patologia bo nie powinni miec tych informacji.
Oni nawet nie mają żadnej odpowiedzialności za decyzje - zniszczą niejedną firmę, firma pójdzie z torbami( a z nią i ludzie, którzy ją tworzyli) i co im zrobisz? Oni sobie nawet zarządzają 4 dniowe tygodnie pracy, bo żyją z naszych podatków.Przetargi z naszych pieniędzy są przewymiarowane, bo to przecież nie ich kasa - za to powinna być kara.Niestety, ale zaczynam się zastanawiać,
Równie dobrze mogę napisać że wszystko działka super bo polska się rozwija.
@Chris_Karczynski: ACTA nie weszło.
Będzie możliwość pobrania wizualizacji z ksef bez logowania, posiadając dane z potwierdzenia jej wystawienia.
A 60letni pan Janek już teraz pewnie wspiera się usługami biura rachunkowego w sytuacji, kiedy wystawia jedną czy dwie faktury miesięcznie.
@dobryadas: albo >my< nie mamy z wszystkim po kolei k---a problemu jak niedorozwinięte dzieci. Jedyne co ten artykulik przytacza to profil zaufany, no k---a straszne. Tak samo było z SCT tez wielkie oburzenie a protest na 700 osób.
Może to nie nam plują w twarz tylko wy jesteście w jakiejś bańce w której ciągle macie ze wszystkim problem, a reszta społeczeństwa nie? Nie
