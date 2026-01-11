Jak polscy producenci oprogramowania dla firm lobbują za KSeF Haracz goni haracz
Nie wystarczy chory abonament co roku za Subiekta i Rachmistrza teraz jest okazja kroić za każdą pobraną i wystawioną Fakturę! Nikt tak nie wydyma Polaka jak drugi Polak, tak było jest i będzie.dwaplusdwatocztery
za eparagony już tak robią
oni zawsze zacierali ręce za każdą zmiana fiskalną = następny haracz, to w ich interesie jak będzie codziennie zmieniane prawo
To firmy też w końcu poszły po rozum do głowy i ktoś tam rozsądnie pomyślał, że po co być uczciwym skoro można to bydło je*ć tak jak robi to państwo i urzędasy.
Więcej biurokracji, urzędników - ludzi którzy swoją wypłatę dostają z budżetu czyli ciężko zarobionych moich pieniędzy. WYTRZYMAMY prawda?
MF broniło się się rękami i nogami przed KSeF. Tak w sumie to zostali zmuszeni przez te firmy, żeby go wprowadzić.
Zmuś wszystkich, żeby po przebudzeniu wypili szklankę wody.
Wrzuć na wykop, że wodociągi i huty szkła lobbują za tym a haracz goni haracz.
a Polacy? uj z nimi
to pisowska firma
@Savicky: Naprawdę uważasz, że celem wprowadzenia KSeF przez MF jest kasowanie podatników przez zewnętrzne firmy za dodatkowe usługi?
Jak każda regulacja - osłabia małych, często z korzyścią dla dużych.
przerabiałem już te subiekty, wapro i inne badziewia. Drogo i c--j88wo.
jak nabiorą klientów to cena magicznie wzrośnie
I gdzie jest opisany ten lobbing? Bo ja tylko widzę cennik Inserta XD
Gwoli ścisłości to akurat system praktykowany chociażby przez AWS, Azure czy Chat GPT. Acz szkaluję za wprowadzenie go w oprogramowaniu finansowym.