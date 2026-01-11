Już widzę, jak osoba nie mająca doświadczenia wykonuje SAMA prawidłowo to ćwiczenie (nawet w wariancie najprostszym). Jest to nierealne w przypadku zdecydowanej większości początkujących (czy de facto większości). Dlatego takie kanały i trenerzy z cudownymi "prostymi ćwiczeniami" to prawdziwe raczysko internetu. Więcej szkody (kontuzje, nabywanie złych nawyków, zniechęcenie do ćwiczeń) wyjdzie z nieprawidłowego wykonywania takiego ćwiczenia niż gdyby nie robić nic.