Zamknięte i zawieszone oddziały szpitalne. Lista
Publikujemy lista zamkniętych i zawieszonych oddziałów szpitalnych (w 2024 i 2025 r. Jest na niej 539 pozycji.wykopowicz19870808
Komentarze (52)
najlepsze
Niska podaż i wysokie ceny wynagrodzeń lekarzy sprawiają, że zdychający średnio co 15 lat NFZ, który i tak ma już terminy na za 5 lat, zdycha ponownie, może tym razem skutecznie. Tak samo jak w górnictwie - państwo udowadnia, że każda dziedzina, w której zarządza kończy się patologią, w dodatku kosztowną.
Co mogę na takich NFZ-mannów napisać? Ha-tfu? Śliny szkoda...
Od 10 mln do średniej krajowej to trochę daleko. No i z tym życiem i zdrowiem to bym nie przesadzał. Ile działań lekarzy jest powiązana z "życiem"? Pewnie promil. A ze zdrowiem przez duże Z? Pewnie mniejszość. Przecież ok 30% recept jest nierealizowanych, to o jakim "życiu
Jak można komentować artykuł nie czytając go to raz, a jak można oskarżać innych o nieczytanie - a samemu przeczytać dwa zdania z artykułu, co to za Incepcja xD
@liberto: Wiadomo, jak chcesz poprawić jakość życia pacjenta na oddziale to jest pretekst
Przysięga hipokryty.
Piszesz cos o miastach powiatowych ze szkoly beda zamykane bo demogracia i cyk nowy podatek ma to uzdrowic xD
Na wsiach czy w powiatowym mieszkania sa bardzo tanie, nikt ich nie skupuje na wynajem
@ziiemniiak: Jak ktoś myśli, że pomimo tego iż mamy 2026 rok nie wali się wódy nigdzie to krzyż na drogę i jest bardzo dobro dusznym człowiekiem.
