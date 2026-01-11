Niestety przy obecnej demografii i wyludnianiu się polski powiatowej w ciagu 10 max 20 lat będzie masakryczny zjazd jakości życia (głównie usług publicznych) w tych regionach, ludzi będzie mało a infrastrukturę publiczną/spoleczną będzie trzeba utrzymywać i gminy/powiaty coraz bardziej będa się zadłużać co coraz bardziej będzie wpływać na jakość życia tam. Więc jak ktoś myśli że sobie kupi siedlisko czy pomieszka na wsi to może i owszem ale nie na starość bo Pokaż całość