Ohhh, Daeniken to kawał młodości wielu Polaków w latach 90. Z wielkimi emocjami witana każda jego nowa książka w której człowiek dowiadywał się że odległość piramidy i jej kąt mierzony względem rosnącej pobliskiej palmy, pomnożony przez ilość schodków w tejże piramidzie równała się odległości ziemi do gwiazdozbioru Oriona! Przypadek? Ha!



Młody Polak od razu czuł podejrzliwość że ktoś coś przed nami musi ukrywać! Jeszcze gdy doszły odcinki X-Files to spanie w aluminiowej Pokaż całość