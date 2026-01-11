Erich von Daeniken, autor bestsellerów o "starożytnych astronautach", nie żyje
Erich von Daeniken, szwajcarski autor bestsellerów o "starożytnych astronautach", nie żyje. Miał 90 lat. O jego śmierci poinformowała w niedzielę agencja dpa. Szwajcar zdobył sławę jako autor książek, w których twierdził m.in., że istoty pozaziemskie odwiedzały Ziemię już w odległej przeszłości.gerwazy-oko
Tym niemniej, warto wykopać, bo jego bajania paleoastronautyczne dały początek chociażby świetnej serii "Gwiezdne Wrota". Bez popkulturowej siły teorii Danikena nie byłoby dzisiaj wielu znanych dzieł popkultury, oddajmy mu to w wykopach, nawet jeśli podchodzimy sceptycznie do jego wizji świata.
Ale jako punkt wyjścia do dyskusji dobrze się nadają
I tak samo rozwinięto astrobiologie
Młody Polak od razu czuł podejrzliwość że ktoś coś przed nami musi ukrywać! Jeszcze gdy doszły odcinki X-Files to spanie w aluminiowej
@zagubionychromosom: Annunaki to najstarsi opisani na ziemi bogowie z pierwszej cywilizacji Mezopotamii.
Jeśli zostali wymyśleni to ponad 10 tysięcy lat temu...
R.I.P.
@NieWiemWiecSieWypowiem: W temacie starożytności prawie wszystko co można się dziś dowiedzieć to wyłącznie hipotezy i własna interpretacja dostępnych dziś faktów. A że środowisko naukowe lubi mieć porządek w podręcznikach to te hipotezy często są uznawane za fakty.