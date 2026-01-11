Femistki takim bezczelnym faworyzowaniem kobiet UDOWADNIAJĄ ŻE KOBIETY SĄ MNIEJ INTELIGENTNE od mężczyzn... Skoro tak nie radzą sobie w nauce. ¯\(ツ)/¯



Czyżby Korwin miał rację?!



Na szczęście nie wszystkie kobiety są tak ograniczone jak feministki ¯\(ツ)/¯