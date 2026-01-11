Polskie miasta drastycznie podnoszą opłaty za śmieci. Fala podwyżek
Samorządy w całej Polsce masowo korygują cenniki wywozu odpadów. Rosnące koszty energii, paliw oraz płacy minimalnej zmuszają włodarzy do przerzucania ciężaru na mieszkańców. W niektórych regionach stawki wzrosną o jedną czwartą, a roczne koszty dla rodzin sięgną tysięcy złotych.rybak_fischermann
Szykować d--y niewolnicy i ładnie zagłosujcie na popis w najbliższych wyborach
Mam nadzieje że szybko w obieg wejdą opakowania 3L bo w sumie wszystko jedno mi czy kupie 2x1.5L czy 1x3L
@Notes: tu chodzi o coś innego niż "idiotyczne wprowadzanie tego w polsce" - wprowadzone jest to w przemyślany sposób. Miasta i miasteczka poprostu nie mają pieniedzy, tymi podwyżkami łatają swoje budżety bo ten "podatek" wpada do ich kieszeni.
@tenloginnieistnieje: nie bardzo rozumiem, podatki też płaci się z własnej kieszeni. To, że społeczeństwo jest niewyedukowane i nie wie, że za chodniki, drogi, place, skwery czy wywóz śmieci z np. szkół płaci z własnej kieszeni nie znaczy, że nie płaci. Jedynie nie wie, że płaci.
Kiedyś wywoziłem śmieci znajomej bo się wyprowadzała. Pojechałem z jej ciotka, ale koleżanka musiała rzucać robotę i przyjechać osobiście z dowodem płatności i dowodem osobistym, nie chcieli odebrać. I te śmieci będą ładować w lesie
Wiec podwyżki są przeze mnie, mniej trafia plastików do recyklingu. Możecie winić mnie