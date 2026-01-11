Wprowadzono segregację odpadów - ojej musimy podstawić więcej pojemników, robić więcej kursów... Podwyżka! Ludzie nie segregują i nie uzyskujemy tyle za surowce wtórne ile myśleliśmy... Podwyżka! Wprowadzono system kaucyjny aby odzyskiwać maksymalnie surowce - ojej nie mamy przychodów za odzyskane surowce (te których rzekomo nie segregowaliśmy, jak również mniej jest chyba przez to odpadów i można wywozić z mniejszą częstotliwością)... Ale nie, podwyżka! Takiego jak cokolwiek będę segregował. I tylko moja kultura Pokaż całość