Czy Kasia Przybylska zagłodziła 15 psów? Nescaland Kennel
Wiem że większość wykopu jest antypsy ale może nie aż tak. Właśnie jebło że członek ZKWPL masowo głodziła psy w swojej hodowli FCI.chaszczyk
Komentarze (20)
najlepsze
@chaszczyk: Nie przypuszczam, aby duża część przeciwników psów miała coś przeciwko samym zwierzętom, zwłaszcza wtedy, kiedy opiekują się nimi osoby kompetentne i empatyczne.
Moim zdaniem chodzi nie tyle o psy, ile o ich właścicieli, którzy często nie mają ani odpowiedniej wiedzy na temat tych zwierząt ani predyspozycji do zajmowania się czworonogiem, że o zdolności logicznego myślenia nie wspomnę. Miewają za to przerost ego, roszczeniową
@chaszczyk: Wydaje mi się, że to jest pewnego rodzaju forma alergicznej reakcji na zagrożenie, jakie niektórzy ludzie odczuwają ze strony tych zwierząt.
Inna rzecz, że kiedy moja córka była mała i wiosną wyszliśmy na trawnik obok bloków aby porzucać fisbee, to ilość psich odchodów, która wyłoniła się spod śniegu uczyniła zabawę zupełnie niemożliwą. Takie rzeczy irytują. A proste skojarzenie: psie kupy = problem
Takie akcje
1."Katarzyna przybylska nie jest członkiem ZKWP warszawa" - no zgadza się ale była SEKRETARZEM ZKWP Gdynia i o tym nie mówią
2."to nie była hodowla, to była pseudo hodowla" tylko ze zarejestrowana w ZKWP
@chaszczyk: A, czyli jednak znajomości i próba zamiecenia sprawy pod dywan. Przysłowiowy nóż mi się w kieszeni otwiera na takie wiadomości.
Tu ściema Pani ani https://www.facebook.com/share/p/1BwDdJ4ELv/
Tu odpowiedź Diozu gdzie większość psiaków była przekazana https://www.facebook.com/share/r/1D4ZsUV21Q/