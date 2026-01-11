Decyzją Zarządu ZKwP Oddział w Gdyni, do czasu pełnego wyjaśnienia sprawy, wskazany członek został zawieszony w prawach członka na czas postępowania.

No i prawidłowo. Ktoś mi wyjaśni co jest nie tak w tej decyzji? Przecież to standardowa procedura na takie przypadki - zarząd zawiesza członka, a następnie wszczyna procedury wyjaśniające (walne, narady itp). A co innego mieli zrobić? Skazać na śmierć?