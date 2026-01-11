Związek kynalogiczny Gdynia TYLKO zawiesza członka za zabicie 16 psów
Za stodołą leży 16 martwych psów 50 innych zostaje interwencyjnie odebranych. Zkwp Gdynia w zamian za to przewinienie zawiesza winnego na czas postępowania!Szkolna17PsychoFan
- #
- #
- #
- #
- 19
- Odpowiedz
Komentarze (19)
najlepsze
Lata temu wyszły jakieś przepisy które miały kontrolować hodowle psów. I potrzebny był nadzór związku, więc hodowcy stworzyli swoje związki.
Ale to jest rigcz. W sensie zawieszenie na czas postępowania. Bo uznanie winnym bez wyroku to zaprzeczenie rigczu, a stadne zachowania ludzkich zwierząt.
No i prawidłowo. Ktoś mi wyjaśni co jest nie tak w tej decyzji? Przecież to standardowa procedura na takie przypadki - zarząd zawiesza członka, a następnie wszczyna procedury wyjaśniające (walne, narady itp). A co innego mieli zrobić? Skazać na śmierć?
Pies to pies, niczym się nie różni od przedmiotu.