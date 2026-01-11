Nam nie trzeba Bundeswehry, bo wystarczy minus cztery

Takie zdarzenie faktycznie miało miejsce ale o tym się z internetów nie dowiecie bo to niedobra. Piszę z pamięci, chyba w latach 90 Niemcy chcieli sprawdzić swoje czołgi więc przyjechali na poligon chyba do Orzysza. Temperatura nie za niska z minus 10 stopni, pociąg stoi z załadowanymi czołgami i kiedy przyszło do zjeżdżania z tych platform tylko jeden odpalił. Niemiecka technolodżia. :)