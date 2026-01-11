"Nam nie trzeba Bundeswehry, bo wystarczy minus cztery". Taka była zima stulecia
Najsłynniejsza, ale nie najbardziej mroźna "zima stulecia" przydarzyła się w powojennej Polsce na początku 1979 roku. Stanęły pociągi, zamknięto wiele zakładów, a auta utknęły w śnieżnych zaspach nawet w centrum Warszawy. Do legendy przeszło zrobione w tamtym czasie tuż przed hotelem Bristol [...]Bobito
Komentarze (18)
A dziś - dziecko w wieku 6lat samo idące do przedszkola zimą (ʘ‿ʘ)
@kwanty: drogie to były samochody. Paliwo już nie, nie było też na kartki. Te zostały wprowadzone 1 kwietnia 1984.
Kto już kupił sobie samochód, ten jeździł nim normalnie do pracy, w centrum Warszawy o 9 rano były już problemy z zaparkowaniem. Tak, właśnie w 1978. Korki też były, i to solidne.
"Bal na dworcu w Koluszkach"
A tak ogólnie, to teraz zimę mamy co trzy lata przez dwa tygodnie...
Takie zdarzenie faktycznie miało miejsce ale o tym się z internetów nie dowiecie bo to niedobra. Piszę z pamięci, chyba w latach 90 Niemcy chcieli sprawdzić swoje czołgi więc przyjechali na poligon chyba do Orzysza. Temperatura nie za niska z minus 10 stopni, pociąg stoi z załadowanymi czołgami i kiedy przyszło do zjeżdżania z tych platform tylko jeden odpalił. Niemiecka technolodżia. :)