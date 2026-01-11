SCT - Zachęcamy do zapoznania się z rolką nagraną przez ekipę budowlaną
Chyba jedynie Miszalski i jego świta może być tak naiwny i myśleć, że ekipy budowlane, wykończeniowe i wszelkiego rodzaju usługi WYMIENIĄ dobre i sprawne samochody albo SAMI PONIOSĄ opłatę za wjazd do SCT Oczywiście nie wydarzy się nic z powyższych rzeczy.No i panie kto za to płaci? Społeczeństwoochucki
- 159
A za działalność firm z poza Krakowa i dojazd ich do miejsca pracy zapłacą a jakże Krakowianie.
Niestety TROGLODYTOW z koalicji rządzącej stać na to poświecenie....
Jednocześnie obiecaly Krakowianom że każda złotówka z STC zostanie przekazana na zakup krakowskiego taboru.
Więc e Krakowie 1=1+1
Każda złotówka z STC wygeneruje 2 złote
@sidhellfire: Inpost? Masz nawalone reklam w apce plus zerknij co masz włączone w uprawnieniach, przeczytaj też obecną nową umowę, Orlen jest tańszy i nie ma reklam, a DPD mimo reklam nie wymusza dziwnych zgód z dostępem do aplikacji, cena podobna.
Co drugi samochód złotych rączek, które biorą za godzinę tak jak lekarz, wygląda jakby został wyciągnięty ze szrotu.
Cegły, śmieci, materiały sypkie, farby, pył z budowy, błoto. Na jakieś większej robocie ciężarówka przyhaczy...
¯\(ツ)/¯
@jegertilbake: Jeśli nawet...to jakie ma to znaczenie dla FAKTÓW?
Twoje dowalanie się do formy - małostkowość.
@bylem_bordo: ale wszyscy oni głosowali za wprowadzeniem STC czyli dodatkowego PODATKU dla najuboższych
Gratuluję
@ukradlem_ksiezyc: W dawnej Polsce szlachcicowi nie było wolno mieszkać w mieście ani zajmować się handlem/rzemiosłem, groziło to utratą przywilejów i stanu.
W wymogach jest minimum euro5
Kupujesz busa euro 5
Strefa SCT upada decyzją sądu
Kraków wprowadza nową strefę SCT i już wymaga dla diesli euro 6
Czyli zaraz będziesz musiał sie pozbyć busa, za blisko 100k mimo iż Kraków deklarował wymóg euro 5 a nie 6
Krakowianie niedługo obudzą się z ręką w nocniku, gdy minie okres przejściowy. Wtedy będę siedział z popkornem i zacieszał z biedaków ¯\(ツ)/¯