Rząd UK uruchomił grę online dla dzieci
Rząd Wielkiej Brytanii uruchomił grę wideo dla dzieci w szkołach, w której jeśli powiesz, że nie lubisz imigrantów zostajesz zgłoszony do programu PREVENT, czyli programu antyterrorystycznego.lipka
- #
- #
- 59
- Odpowiedz
Komentarze (59)
najlepsze
Proszę, widać jak taka ustawa działa u innych.
@Neobychno: a co frajerze myślisz, że upadki to z dnia na dzień są? xD
To długi serial. Rozłożony na lata. Wróć do pierwszego sezonu, tego sprzed 20 lat i porównaj z obecnym. Może ci coś pod turbanem zaświta.
@haohao: Ten Lenin, którego czytał były doradca Trumpa i który wprost mówił, że jest leninistą i za pomocą jego metod pozbędzie się establishmentu GOP, tak?
https://www.theguardian.com/commentisfree/2017/feb/06/lenin-white-house-steve-bannon
siermiężna propaganda
a do tego autodonosicielstwo, potem obowiązkowe uczestnictwo w programach reedukacji i samokrytyka.
1984.