Sportowcem roku 2025 została kajakarka Klaudia Zwolińska
Najlepszym sportowcem Polski w Plebiscycie "Przeglądu Sportowego" za rok 2025 została kajakarka Klaudia Zwolińska. Drugie miejsce zajęła tenisistka Iga Świątek, a trzecie siatkarz Wilfredo Leon.mmm_MMM
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 29
- Odpowiedz
Komentarze (29)
najlepsze
Czy miałem innych faworytów? Tak. Czy mi przeszkadza, że pani Klaudia wygrała? Nie.
Głosować mógł każdy na swoich idoli ( ͡° ͜ʖ ͡°)
A co do głosowania, jeżeli ktoś interesuje się w Polsce sportem i nie wie o istnieniu najbardziej znanej, 105-letniej gazety, która od stu lat organizuje ten plebiscyt to musi być niezłym ignorantem.
Gratuluję ( ͡° ͜ʖ ͡°
Tragiczny to okres naszego sportu.