Państwo ściska mocniej za mordę, przy okazji zaglądjąc każdej firmie 'pod maskę'. Biznes opera się na tym, że ktoś wie co, skąd, z czym, po co i do kogo. A teraz biurwa, będzie sobie analizować całe łacuchy dostaw. Jeszcze sobie AI podepną, żeby się nie przepracować.

To jest niedopuszczalne naruszenie prywatności. To będzie kradzież własności intelektualnej na masową skalę.



MF twierdzi, że to zwiększy konkurencyjność firm - tak, ale to będą firmy wszystkich pociotków