KSeF - system w teorii, chaos w praktyce
Mało kiedy podejmuję polityczne tematy. Niestety, tym razem nie da się uciec. Długo nie ujawniałem swoich spostrzeżeń i uwag odnośnie Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), który w zupełnie nowej wersji zaczyna obowiązywać już od lutego.g4z3c14rz
Chcieli cyfryzacji - trzeba było nakazać cyfryzację kontroli.
urzędnik zadowolony, kraj do przodu, przedsiębiorca zniszczony i jest cacy
@PopeLeon: Jak taka duża firma coś spieprzy i jej ten system padnie to koszty spadną na nią. Jak państwu padnie KSeF to dowalą kary przesiębiorcom.
W jpk masz listę faktur, w ksef pełne faktury razem z pozycjami. To ogromna różnica.
To jest niedopuszczalne naruszenie prywatności. To będzie kradzież własności intelektualnej na masową skalę.
MF twierdzi, że to zwiększy konkurencyjność firm - tak, ale to będą firmy wszystkich pociotków
Ależ to będzie gnój.