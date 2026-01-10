Fajne bylem tam w zeszlym roku na majowke jezdzic rowerem po okolicach ze znajomymi. Polecam.



Edit: Tak sobie mysle ze moze spoko pomysl na zarobek. Jak ktos ma obszerna wiedze o przyrodzie (zwierzeta, rosliny, natura etc) moglby organizowac dla dzieci i doroslych takie eskapady poznania przyrody. Dac dzieciakom/doroslym lornetki i zabierac w miejsca gdzie mozna obserwowac ciekawe rzeczy, opowiadac fajne historie etc. Mysle ze ludzie by za cos takiego zaplacili. Ja bym Pokaż całość