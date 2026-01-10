Ptaki rezerwatu przyrody Stawy Milickie
W samym sercu Doliny Baryczy rozciąga się jeden z najcenniejszych przyrodniczo obszarów w Polsce. Imponujący kompleks ok. 300 stawów rybnych został założony w XII w. przez cystersów i jest miejscem gniazdowania dla ok. 120 gatunków ptaków, a ok. 50 gatunków pojawia się tamże w trakcie przelotów.Lifelike
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 3
- Odpowiedz
Komentarze (3)
najlepsze
Edit: Tak sobie mysle ze moze spoko pomysl na zarobek. Jak ktos ma obszerna wiedze o przyrodzie (zwierzeta, rosliny, natura etc) moglby organizowac dla dzieci i doroslych takie eskapady poznania przyrody. Dac dzieciakom/doroslym lornetki i zabierac w miejsca gdzie mozna obserwowac ciekawe rzeczy, opowiadac fajne historie etc. Mysle ze ludzie by za cos takiego zaplacili. Ja bym