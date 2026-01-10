Polacy w Zakopanem na podium. Sukces Kubackiego i Tomasiaka
Dawid Kubacki i Kacper Tomasiak na trzecim miejscu w rywalizacji duetów w zawodach Pucharu Świata w skokach narciarskich w Zakopanem. Wygrali Austriacy. Był to ósmy w historii konkurs duetów w Pucharze Świata.Bobito
Stoch kończy karierę w tym roku, Żyła to jego równolatek. Tomasiak nie ma jeszcze 20 lat więc może będzie co świętować ¯\(ツ)/¯
Co oni tam za drużynę tworza, skoro w żaden sposób nie wpływają jeden na drugiego podczas próby
@Bnkpl: nie wpływają, ale pokazują w jakiś sposób poziom danej dyscypliny w danym kraju. Duety może mniej, ale zwykłe 4-osobowe drużyny na pewno. Tak samo jak w sztafetach w LA (ok, tu jeszcze dochodzi zmiana i zgranie). No ale jakby tak się mocniej zastanowić - mistrzostwa świata konstruktorów w sportach motorowych nie miałyby
Wolę skoki niż jakieś pato-gale "MMA".