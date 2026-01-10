Nie proszą o pomoc i znikają. Polska w czołówce samobójstw mężczyzn
Z zewnątrz: praca, obowiązki, żarty w towarzystwie. W środku: ciężar, o którym nie mówi się nikomu. Wielu z nich wygląda normalnie do momentu, w którym już ich nie ma. Samobójstwa mężczyzn w Polsce to dramat tysięcy rodzin i znak głębokiego kryzysu zdrowia psychicznego.VoxClamantisInDeserto
- 36
@Wiedzmumin: Kobiety mają gorzej, bo nie dostają automatycznie, bez wysiłku takich korzyści jakie dostają najlepsi z mężczyzn na porównywalnych stanowiskach lub z porównywalnym wynagrodzeniem. ( ͡° ͜ʖ ͡°)
#lewackalogika #feministycznalogika
@MiKeyCo: (...) z porównywalnym wykształceniem.
Zresztą jaka pomoc, jak do psychiatry to dobre pół roku się czeka jak nie więcej. To skąd ta pomoc?
@ChciwyASasin: Pomijając dostęp do opieki psychiatrycznej w Polsce, to jest akurat dobra porada. Przecież zgodnie z wiedzą naukową, bieganie realnie wpływa na łagodzenie objawów depresji. To nie jest żadna magia tylko czysta biologia ¯\(ツ)/¯
Coraz wiecej widze azjatek w zwiazkach z Polakami takze spoko.
( ͡° ʖ̯ ͡°)