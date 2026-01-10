Masz 30-40 lat, rodzice już odeszli, znajomi ze studiów mają swoje życie rodzinne, w pracy każdy tylko patrzy ci na ręce żeby donieść na ciebie managerowi. Zarabiasz tyle, że po opłaceniu wszystkiego zostaje ci 500 zł oszczędności. Fajnego samochodu sobie nie kupisz, na fajne mieszkanie cię nie stać. Po powrocie z roboty siedzisz sam w domu, możesz iść na siłownie, pobiegać. W końcu zadajesz sobie pytanie "czy to tak miało wyglądać?" Jak Pokaż całość