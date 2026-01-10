W znalezisku mowa o ZEA. Zaś wojujący islam (głównie wahabizm) sponsoruje sąsiad - Arabia Saudyjska. Ci od dziennikarza w beczce z kwasem.



ZEA i SA oficjalnie łączą dobre stosunki. Oba państwa zamieszkują Arabowie, ale inni Arabowie. Różnice są dostrzegalne. W tym stosunek do wspomnianego wahabizmu, który jest oficjalną religią (czy sojusznikiem politycznym) rodu panującego w SA od XVIII wieku. Wahabizm różni się od innych odłamów czy szkół islamu pod wieloma względami, w Pokaż całość