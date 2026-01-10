Jedno uderzenie pioruna zmieniło całe życie Pawła z Siedlec. Twoje 1,5% może zmi
Jedno uderzenie pioruna zmieniło całe życie Pawła z Siedlec. Twoje 1,5% może zmienić jego jutrorafal_gajewski1992
- #
- #
- #
- #
- #
- 16
- Odpowiedz
Jedno uderzenie pioruna zmieniło całe życie Pawła z Siedlec. Twoje 1,5% może zmienić jego jutrorafal_gajewski1992
Regulamin
Reklama
Kontakt
O nas
FAQ
Osiągnięcia
Ranking
Komentarze (16)
najlepsze
Przestańcie stosować kłamliwe szantaże emocjonalne.
• KRS: 0000037904
• Cel szczegółowy: 9565 Trzeszczoń Paweł
Można również kierować wpłaty indywidualne na konto:
Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” nr rachunku: 42 2490 0005 0000 4600 7549 3994 tytułem: 9565 Trzeszczoń Paweł darowizna na pomoc i ochronę zdrowia
Aha, czyli ojciec debil, nie dziwie sie, ze sobie nie umie z tym poradzic
Nigdy tak nie róbcie, szczególnie kiedy drzewo stoi "samotnie".
--> Było już po burzy i wydawało się, że żadne niebezpieczeństwo im nie grozi. Ale nagle potężnie grzmotnęło. Piorun walnął w drzewo, pod którym stali ojciec i syn.
Czyli głupich nie sieją, sami się rodzą.