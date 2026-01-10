W Krakowie protesty przeciwko Strefie Czystego Transportu
Mróz im niestraszny. W Krakowie w sobotę trwa protest przeciwko wprowadzonej od 1 stycznia Strefie Czystego Transportu.Bobito
Komentarze (59)
Czyli od połowy stycznia Krakusi zostaną wyłączeni z możliwości dożywotniej jazdy starymi samochodami bez opłat, a za 3 lata jak opłaty zostaną zlikwidowane to nie będą mogli wogóle jeździć po KRK swoimi samochodami.
Brawo, jeżeli SCT utrzyma się w obecnej formie to Miszalski może powoli
Dwa - nie po to państwo pobiera od ludzi opłatę przy kupnie samochodu, żeby potem urzędnik przygłup stwierdził że tym samochodem nie mogę jeździć, mam zmienić i znowu zapłacić myto zastanawiając się czy za chwile i ten nowy samochód już będzie haram, bo lobby elektryczne chce nam wcisnąć
@tomasz-aleksander-barania: a co, Ty masz?
Ludzie stoją na mrozie, bo czują, że nikt ich nie słucha. Bo decyzje zapadają ponad ich głowami, w tabelkach i prezentacjach, a nie w realnym życiu. Ekologia bez sprawiedliwości społecznej
Komentarz usunięty przez autora
@marian-g:
przeciez zadecydowali - ich te ograniczenia co do zasady nie obowiazuja