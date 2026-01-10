Strefa czystego transportu.. Wiemy, dlaczego KRAKÓW bankrutuje
Władze Krakowa zorganizowały konferencję, żeby przekonać mieszkańców, że Strefa Czystego Transportu (SCT) to sukces. Efekt? Nie poszło tak, jak chcieli. Zamiast uspokoić nastroje, urzędnicy pokazali, że nie umieją nawet policzyć do trzech. Z jednej złotówki robią dwie.makrofag74
Komentarze (23)
najlepsze
Taki smaczek:
"Urzędnicy przypominali też, że obowiązująca obecnie norma średnioroczna wyznaczona na poziomie 40 mikrogramów zostanie od 2030 roku zmniejszona do poziomu 20 mikrogramów, więc nie ma mowy o tym, by obecny poziom zanieczyszczeń w Krakowie był zadowalający.
Wiceprezydent Łukasz Sęk odniósł się też do wskazań WHO, które jako poziom bezpieczny wskazuje dopiero
A co z strefa czystą rasowo? Żeby czuć się bezpiecznie. Ile można tolerować zaśmiecanie przestępczośćcią rdzennych mieszkańców.
To są te tuzy intelektu z PO/KO...
...co za nędza intelektualna..