140 znaków i więcej kreatywności niż w połowie „wielkich projektów” na GitHubie.

Tu naprawdę widać, kto umie myśleć kodem, a kto tylko skleja tutoriale.

Ograniczenia robią robotę, bo zmuszają do sprytu, a nie do lania wody.

To trochę jak demoscena sprzed lat, tylko w wersji webowej.