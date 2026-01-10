Javascript i Demoscena: sprawdź co można stworzyć mając do dyspozycji 140 znaków
Niezwykłe wyzwanie dla programistów: stwórz dzieło sztuki w zaledwie 140 znakach kodu JavaScript! Ta otwarta platforma pokazuje, że największa kreatywność rodzi się przy surowych ograniczeniach.marusz
Komentarze (16)
Anyway, niektóre super fajne :-) Wykop!
@Kuzguwu: Kod najkrótszy, ale kod programisty. Kod maszynowy niekoniecznie. Powinno być ASCII i basta.
Tu naprawdę widać, kto umie myśleć kodem, a kto tylko skleja tutoriale.
Ograniczenia robią robotę, bo zmuszają do sprytu, a nie do lania wody.
To trochę jak demoscena sprzed lat, tylko w wersji webowej.
@snorli12: No i to myślenie kodem pozwala na zrobienie fajnego efektu na konkursie, gdzie sklejanie tutoriali tworzy realne rozwiązania przynoszące hajs.
To różnica jak między grafikiem inżynierem robiącym techniczne projekty, a grafikiem po asp robiącym murale na squacie. Ten drugi też myśli kolorami i kompozycjami, gdzie pierwszy klika w kąkuter i tworzy wektory.