Przynajmniej u mnie nie działa
Michał Białek usunął z bazy danych tablicę mikroblog
Przynajmniej u mnie nie działa. ("brak wpisów do wyświetlenia") A wam trybi?bittohardtoexp_lain
- #
- #
- 64
- Odpowiedz
Przynajmniej u mnie nie działa. ("brak wpisów do wyświetlenia") A wam trybi?bittohardtoexp_lain
Przynajmniej u mnie nie działa
Regulamin
Reklama
Kontakt
O nas
FAQ
Osiągnięcia
Ranking
Komentarze (64)
najlepsze
Oczekiwania:
- możliwie niskie IQ
- zamilowanie do cuckoldyzmu i mizoandrii
- lewoskrętniść i zamilowanie do cenzury
@bittohardtoexp_lain zaczyna się powoli rozglądać po mieszkaniu i zastanawiać czy nie odłożyć laptopa i nie pozmywać naczyń
Wykop jest obecnie za mały żeby mieć ludzi co po nocach siedzą i na produkcji naprawiają. Więc musieli wyłączyć żeby mieć czas i żeby pezypalu z pałami nie było ;)